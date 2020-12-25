Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", продовжує радувати стильними образами

Знаменита модель знімається в більшості рекламних кадрів для відомих брендів, влаштовуючи рекламу прямо вдома або на відпочинку. Так як Хільде рекламує білизну і бікіні, вона не використовує студії для кожного свого фотосету. При цьому дівчина встигає знятися для чоловічих журналів.

Нещодавно Хільде оголосила про свою вагітність первістком, тому в її профілі почали рідше з'являтися відверті фото, тепер дівчина робить акцент на фігурі, що змінилася, в милих образах. У той же час на фан-акаунтах згадують кращі бікіні Осланд За останній час.

У Червоній білизні з тонкими мереживами і на тлі білосніжного ліжка блондинка виглядала ще яскравіше ніж зазвичай, а коктейль з кокоса поруч з нею надав образу якоїсь екзотичності. Також Хільде прикрасила розпущені світлі локони однією квіткою.

"Скільки не вважай, вона буде розкішною, точно. Ти звідки; добре😍 😍 😍; Бічна груди, хтось розгляне!! 😍 ; Як можна бути такою прекрасною👍 💐; дуже гарний пейзаж👌 👍 😱 😇 🙃 😙; це місце на Балі, чи не так !? Ваш погляд пробуджує радість глибоко всередині; як червоний може бути таким гарячим кольором; всі вони приголомшливі; найкрасивіша жінка на планеті !! 💙».

Ми писали, що Хільде активно набирає популярність завдяки стильним фото, які публікує в Instagram. При цьому вона ніколи не приховує фігуру, одягаючись досить просто, але зі смаком. Хільде подобається показувати підкачані ноги і сідниці в світлих лосинах, а також демонструвати бюст в одних топах або мереживних ліфчиках.

Також дівчина нерідко влаштовує фотосесії на березі біля океану, тому її профіль в соціальній мережі виконаний в світлому стилі. Цього разу Осланд показала хороший вигляд ззаду, позуючи в сірих лосинах і ніжно-рожевому топіку зі спущеними бретельками. Для більшої пікантності Хільде відвернулася до камери спиною.

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