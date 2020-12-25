Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", продолжает радовать стильными образами

Знаменитая модель снимается в большинстве рекламных кадров для известных брендов, устраивая рекламу прямо дома или на отдыхе. Так как Хильде рекламирует белье и бикини, она не использует студии для каждого своего фотосета. При этом девушка успевает сняться для мужских журналов.

Недавно Хильде объявила о своей беременности первенцем, поэтому в ее профиле начали реже появляться откровенные фото, теперь девушка делает акцент на изменившейся фигуре в милых образах. В то же время на фан-аккаунтах вспоминают лучшие бикини Осланд за последнее время.

В красном белье с тонкими кружевами и на фоне белоснежной постели блондинка выглядела еще ярче чем обычно, а коктейль из кокоса рядом с ней придал образу некой экзотичности. Также Хильде украсила распущенные светлые локоны одним цветком.

«Сколько не считай, она будет роскошной, точно. Ты откуда; Хорошо 😍😍😍; Боковая грудь, кто-то рассмотрит!! 😍; Как можно быть такой прекрасной👍💐; очень красивый пейзаж👌👍😱😇🙃😙; Это место на Бали, не так ли !? Ваш взгляд пробуждает радость глубоко внутри; Как красный может быть таким горячим цветом; Все они потрясающие; Самая красивая женщина на планете !! 💙».

Мы писали, что Хильде активно набирает популярность благодаря стильным фото, которые публикует в Инстаграм. При этом она никогда не скрывает фигуру, одеваясь весьма просто, но со вкусом. Хильде нравится показывать подкачанные ноги и ягодицы в светлых лосинах, а также демонстрировать бюст в одних топах или кружевных лифчиках.

Также девушка нередко устраивает фотосессии на берегу у океана, поэтому ее профиль в социальной сети выполнен в светлом стиле. В этот раз Осланд показала хороший вид сзади, позируя в серых лосинах и нежно-розовом топике со спущенными бретельками. Для большей пикантности Хильде отвернулась к камере спиной.

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