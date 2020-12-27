Українська співачка Настя Каменських здивувала зовнішнім виглядом, ставши майже невпізнанною

Артистка нерідко одягається так, що в ній неможливо впізнати популярну артистку, пише Politeka.net. Цього разу зірка зняла себе в дзеркалі одного із закладів.

Відповідні кадри з'явилися в сторіс Instagram.

Настя постала в білому худі з намальованим ведмедиком. Светр був не по розкішній фігурі Насті, крім того він прикрив її пружні сідниці в лосинах. Останні обтягнули підкачані ніжки зірки, що дуже прикрашало настільки невигадливий образ.

Довгі шкарпетки натягнулися вище щиколоток, а завершила образ шапка, яка піднялася вище вух.

Примітно, що красуня була без макіяжу, що анітрохи не псувало її вигляд. Навпаки натуральна краса Каменських заворожує.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Настя Каменських вирішила попозувати поруч з акуратно прикрашеною ялинкою і порадувати фанатів новою зміною іміджу. Цього разу Настя позувала в трикотажній сукні з легким коричнево-пастельним відтінком.

Свій милий образ співачка доповнила макіяжем з акцентом на природну красу, а також уклала неслухняне волосся в маленькі кучері.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських позувала в блідо-жовтій сукні з запахом і відкритими плечима. Наряд виглядає дуже елегантно і в той же час спокусливо.

"Це буде неймовірне шоу! Кожен момент, кожна деталь - це щось фантастичне!»,- заявила зірка про шоу The Masked Singer Ukraine.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.