Украинская певица Настя Каменских удивила внешним видом, став почти неузнаваемой
Артистка нередко одевается так, что в ней невозможно узнать популярную артистку, пишет Politeka.net. В этот раз звезда сняла себя в зеркале одного из заведений.
Соответствующие кадры появились в сторис Инстаграм.
Настя предстала в белом худи с нарисованным мишкой. Свитер был не по роскошной фигуре Насти, кроме того он прикрыл ее упругие ягодицы в лосинах. Последние обтянули подкаченные ножки звезды, что очень украшало столь незатейливый образ.
Длинные носки натянулись выше щиколоток, а завершила образ шапка, которая поднялась выше ушей.
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Примечательно, что красотка была без макияжа, что нисколько не портило ее вид. Наоборот натуральная красота Каменских завораживает.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Настя Каменских решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа. В этот раз Настя позировала в трикотажном платье с легким коричнево-пастельным оттенком.
Свой милый образ певица дополнила макияжем с акцентом на естественную красоту, а также уложила непослушные волосы в маленькие кудри.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских позировала в бледно-желтом платье с запахом и открытыми плечами. Наряд выглядит очень элегантно и в то же время соблазнительно.
«Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь - это что-то фантастическое!», - заявила звезда о шоу The Masked Singer Ukraine.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.