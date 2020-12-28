Стало відомо, у скільки обходиться обслуговування держборгу кожному українцю

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

Так, за його даними, кожен українець за обслуговування державного боргу в 2020 році сплатив по 3 тисячі гривень.

За словами Голови Рахункової палати, кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Він зазначив, що в Державному бюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. "А за фактом, станом на 1 грудня вже витрачено 357, 4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте", - заявив Пацкан.

Додамо, що згідно з звіту НБУ про фінансову стабільність, в 2021-2022 роках Україна повинна виплатити $17 млрд.

При цьому в 2021 році Україна повинна погасити $10 млрд зовнішніх боргів, в 2022 – $7 млрд. пік виплат припаде на третій квартал 2021 року – близько $4 млрд.

Згідно дані Міністерства фінансів, у листопаді 2019 року державний борг України зріс на $1 млрд (у доларовому еквіваленті). Зараз він становить $82,83 млрд.

За джерелами походження боргу переважає зовнішня заборгованість держави. Станом на початок грудня 2019 року вона становила еквівалент $38,95 млрд.

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