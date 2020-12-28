Стало известно, во сколько обходится обслуживание госдолга каждому украинцу

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Так, по его данным, каждый украинец за обслуживание государственного долга в 2020 году уплатил по 3 тысячи гривен.

По словам главы счетной палаты, каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

Он отметил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. "А по факту, по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357, 4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет", – заявил Пацкан.

Добавим, что согласно отчету НБУ о финансовой стабильности, в 2021-2022 годах Украина должна выплатить $17 млрд.

При этом в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов, в 2022 – $7 млрд. Пик выплат придется на третий квартал 2021 года – около $4 млрд.

Согласно данным Министерства финансов, в ноябре 2019 года государственный долг Украины вырос на $1 млрд (в долларовом эквиваленте). Сейчас он составляет $82,83 млрд.

По источникам происхождения долга преобладает внешняя задолженность государства. По состоянию на начало декабря 2019 года она составляла эквивалент $38,95 млрд.

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