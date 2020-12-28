Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала неймовірні форми в бежевому бікіні

Популярна модель з темним волоссям, бронзовою шкірою і незвичайною зовнішністю в цілому не перестає дивувати публіку. Незважаючи на безліч чуток про себе, дівчина ніяк не коментує плітки і продовжує підігрівати інтерес публіки сміливими фото в Instagram.

Олена намагається завжди зробити акцент на достоїнствах, якими пишається і показати підтягнуте тіло. Останнє і стало причиною її популярності, адже худа висока модель виглядає, немов лялька Барбі. А штучний бюст і імпланти в сідницях ще більше дивують користувачів, адже сліди операцій на тілі дівчини неможливо приховати.

У бежевому бікіні з тоненькими і майже непомітними лямками Омович вдалося показати тіло з несподіваного ракурсу у ванній:

"Damn🔥; чудова дівчина❤️; дуже гаряча і крута дівчина; це фото з архівчика?); Силікон😂 😂; О Боже ... 🔥 🔥 😍 ; Че то розїхалися вони; ой, штора попливла ️ ️ дивовижна дівчина❤️; вибуховий чудовий ангел краси💞; привіт, красива така чуттєвість і ефектна відмінна поза; ого круто! Обалденно !! 👍 💪Дзеркало бомба🔥 🔥».

Ми також писали, що для фотосесій Олена змінює зачіски, надягає перуки або робить високі хвости або кіски з накладними пасмами. Також зірка експериментує зі стилем.

Однак головною особливістю всіх її образів залишається навмисний акцент на пишному бюсті. Олена не хоче приховувати гідності, вважаючи їх родзинкою в кожному новому фотосеті. Так, цей раз не був винятком. Омович одягла спортивний костюм, підкресливши незвично струнке і худорляве тіло.

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