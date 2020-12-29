Обірвалося життя українки, яка була санітарним інструктором в зоні АТО





Українці в мережі також висловили свій жаль у зв'язку з важкою втратою для ЗСУ.



"Світла пам'яті п'ять! Спочивай з миром. Чому так рано? Щирі співчуття рідним!", "Вічна пам'ять ... Ніколи не забудемо"," співчуття рідним і світла пам'ять", - писали українці під постом.

Раніше ми повідомляли, що зупинилося серце бійця АТО, який пережив жоден бій на Донбасі

Зокрема, стало відомо про непоправну втрату для України. Так, раптово помер командир роти 37 ОМПБ Сиваш Сергій, який зовсім недавно повернувся із зони ООС.



