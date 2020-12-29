Обірвалося життя українки, яка була санітарним інструктором в зоні АТО

Як передає Politeka.net, трагічну новину передавати Сергій Сердюк на своїй сторінці в Facebook.

"28 грудня передчасно пішла з життя санітарний інструктор в зоні АТО, сержант Інеса Вишнякова. Інеса Вишнякова була санітарним інструктором навчальної роти підготовки водіїв автомобільної техніки військової частини А2600, проходила військову службу в зоні проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Судячи з коментаря однієї з її колег, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Українці в мережі також висловили свій жаль у зв'язку з важкою втратою для ЗСУ.


"Світла пам'яті п'ять! Спочивай з миром. Чому так рано? Щирі співчуття рідним!", "Вічна пам'ять ... Ніколи не забудемо"," співчуття рідним і світла пам'ять", - писали українці під постом.

Раніше ми повідомляли, що зупинилося серце бійця АТО, який пережив жоден бій на Донбасі

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