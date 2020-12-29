"28 декабря преждевременно ушла из жизни санитарный инструктор в зоне АТО, сержант Инесса Вишнякова. Инесса Вишнякова была санитарным инструктором учебной роты подготовки водителей автомобильной техники воинской части А2600, проходила военную службу в зоне проведения Антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
Судя по комментарию одной из ее коллег, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Украинцы в сети также выразили свое сожаление в связи с тяжелой утратой для ВСУ.
"Света памяти пять! Покойся с миром. Почему так рано? Искренние соболезнования родным!", "Вечная память ... Никогда не забудем", "Соболезнования родным и света память", - писали украинцы под постом.
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В частности, стало известно о непоправимой утрате для Украины. Так, скоропостижно скончался командир роты 37 ОМПБ Сиваш Сергей, который совсем недавно вернулся из зоны ООС.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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