Оборвалась жизнь украинки, которая была санитарным инструктором в зоне АТО





Украинцы в сети также выразили свое сожаление в связи с тяжелой утратой для ВСУ.



"Света памяти пять! Покойся с миром. Почему так рано? Искренние соболезнования родным!", "Вечная память ... Никогда не забудем", "Соболезнования родным и света память", - писали украинцы под постом.

Ранее мы сообщали, что остановилось сердце бойца АТО, пережившего ни один бой на Донбассе

В частности, стало известно о непоправимой утрате для Украины. Так, скоропостижно скончался командир роты 37 ОМПБ Сиваш Сергей, который совсем недавно вернулся из зоны ООС.



