Оборвалась жизнь украинки, которая была санитарным инструктором в зоне АТО

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил Сергей Сердюк на своей страничке в Facebook.

"28 декабря преждевременно ушла из жизни санитарный инструктор в зоне АТО, сержант Инесса Вишнякова. Инесса Вишнякова была санитарным инструктором учебной роты подготовки водителей автомобильной техники воинской части А2600, проходила военную службу в зоне проведения Антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Судя по комментарию одной из ее коллег, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Украинцы в сети также выразили свое сожаление в связи с тяжелой утратой для ВСУ.


"Света памяти пять! Покойся с миром. Почему так рано? Искренние соболезнования родным!", "Вечная память ... Никогда не забудем", "Соболезнования родным и света память", - писали украинцы под постом.

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В частности, стало известно о непоправимой утрате для Украины. Так, скоропостижно скончался командир роты 37 ОМПБ Сиваш Сергей, который совсем недавно вернулся из зоны ООС.