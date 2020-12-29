Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала розкішний вигляд у білому бікіні

Модель не перестає вражати фанатів стильними пляжними образами. Так як Демі займається рекламою білизни і бікіні, то найчастіше дівчина показує себе саме в таких нарядах. І щоб не повторюватися, вона змінює стиль, місце для зйомки і завжди намагається додати пікантних деталей на фото.

Цього разу в білому бікіні Роуз змогла підкреслити і пишний бюст, і не менш привабливі стегна. Щоб виглядати розкішно, Демі намагається якомога частіше зволожувати шкіру, користується постійно поживними маслами і завжди турбується про свої шатенистих локони. А для золотистого засмаги дівчина відвідує пляж вечорами, уникаючи занадто сильного впливу сонячних променів на шкіру.

Як видно на фото, виглядає модель і правда дуже привабливо, про що і пишуть шанувальники:

"Як красиво; твій першокласний спокусник; ти майже взяла мене такими вигинами; Красиво 😘; ти богиня моя любов; хороша фігура; як круто з красивої жінки; треба віддати належне, там, де належить, ти приголомшлива😍 😘 💪; чудово😘; не земна краса; ти така ідеальна, Боже; я теж так відпочиваю; яка красива дама😘».

Довгий час в підлітковому віці Демі приховувала свою фігуру під мішкуватим одягом і намагалася вести сувору дієту, щоб скинути зайву вагу. Однак після проблем зі здоров'ям зрозуміла, що даремно комплексувала і їй слід було полюбити себе і свій вигляд.

Після цього дівчина відкинула всі комплекси і навіть змогла стати успішною моделлю з пишними формами. Демі не морить себе голодом і відмовляється від дієт. Як видно на фото в чорно-білій обробці, перед камерами Роуз відчуває себе впевнено. А пишні форми виглядають спокусливо в будь-якому одязі.

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