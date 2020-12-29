Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала роскошный вид в белом бикини

Модель не перестает поражать фанатов стильными пляжными образами. Так как Деми занимается рекламой белья и бикини, то чаще всего девушка показывает себя именно в таких нарядах. И чтобы не повторяться, она меняет стиль, место для съемки и всегда старается добавить пикантных деталей на фото.

В этот раз в белом бикини Роуз смогла подчеркнуть и пышный бюст, и не менее привлекательные бедра. Чтобы выглядеть роскошно, Деми старается как можно чаще увлажнять кожу, пользуется постоянно питательными маслами и всегда беспокоится о своих шатенистых локонах. А для золотистого загара девушка посещает пляж по вечерам, избегая слишком сильного влияния солнечных лучей на кожу.

Как видно на фото, выглядит модель и правда очень привлекательно, о чем и пишут поклонники:

«Как красиво; твой первоклассный соблазнитель; Ты почти взяла меня такими изгибами; Красиво 😘; Ты богиня моя любовь; Хорошая фигура; Как круто из красивой женщины; надо отдать должное, там, где полагается, ты потрясающая 😍😘💪; Великолепно 😘; Не земная красота; Ты такая идеальная, боже; Я тоже так отдыхаю; Какая красивая дама, как инопланетянка в белом😘».

Долгое время в подростковом возрасте Деми скрывала свою фигуру под мешковатой одеждой и старалась вести строгую диету, чтобы сбросить лишний вес. Однако после проблем со здоровьем поняла, что зря комплексовала и ей следовало полюбить себя и свой вид.

После этого девушка отбросила все комплексы и даже смогла стать успешной моделью с пышными формами. Деми не морит себя голодом и отказывается от диет. Как видно на фото в черно-белой обработке, перед камерами Роуз чувствует себя уверенно. А пышные формы выглядят соблазнительно в любой одежде.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике