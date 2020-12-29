Українська співачка Тіна Кароль видала, як багато для неї значить Молдавський артист Дан Балан

Під час одного з виступів на телеканалі "1+1" виконавиця вибрала дві найважливіші для неї сукні, пише Politeka.net. На одній з фан-сторінок в "Instagram" виклали ролик, в якому пояснили значення кожного вбрання (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Опинившись в костюмерній, Тіна Кароль зняла з вішалки коротке біле плаття з червоним пояском під бюстом, в якому виступала на "Євробаченні" в 2006 році. Це було, без сумніву, проривна подія в її музичної кар'єри. Після красуня взяла обтягуючу сукню тілесного кольору, яку одягла на сліпі прослуховування шоу "Голос країни", де познайомилася з Баланом.

"Переглянувши цей виступ, я багато для себе зрозуміла ✨ з того, що я собі там напонимала і напредставляла, вам я можу сказати, що не могла людина просто взяти будь — які сукні-вона взяла ті, які для неї є чимось великим", - зазначив автор публікації.

Багато користувачів мережі розділили цю точку зору в коментарях:

"Це правда... Я сама була в шоці, коли побачила, що вона взяла саме ці сукні😮 😮 😍 😍. Ці сукні для неї особливі"; " обожнюю їх🥰 ну коли вже ми знову побачимо їх разом😩 😩"; "мені теж здалося так❤️"; "зрозуміло, значить даний особливий для неї"; "Євробачення, і сліпі з даном"; "Євробачення - значимий етап у становленні Тіни, як співачки. А коаліція Тіни і Дана почалася саме в цій сукні на сліпих прослуховуваннях (офіційно😅)".

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