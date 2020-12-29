Колишня дружина українського ведучого і шоумена Андрія Джеджула поділилася тривожними новинами про свою вагітність, записавши відео з лікарняного ліжка

Юлія Леус записала сторіз, показавши себе в лікарні під крапельницями. Жінка зізналася, що через сильний стрес у неї виникла загроза викидня. Через це їй поставили крапельницю.

При цьому, точна причина поганого самопочуття жінки залишалася невідомою. Втім, останні пости Юлії в Instagram змушують хвилюватися. Так, днями вона зізналася, що їй вже 7 місяців не вистачало підтримки.

"Для мене зараз найголовніше здоров'я моєї дівчинки, яке він вчора зіпсував. Про себе мовчу! Аналізи поки не дуже, болю не пройшли, але сказали, можна виправити. Малюк важить вже 2100 і я навіть побачила обличчя", - писала Юлія.

У коментарях на згадку Джеджули вона зазначила, що він міг би і принести ліки в лікарню для неї і їх майбутньої дитини, проте не зробив цього.

Відзначимо, що Джеджула і Юлія розлучилися через два роки після весілля. Екс-дружина шоумена зізналася, що була ініціатором. За її словами, непорозуміння у них в парі виникло через конфлікти Андрія з її дочкою від першого шлюбу. Пізніше на сторінці Юлії почали з'являтися пости про насильство в сім'ї і проблеми з чоловіками.

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