Бывшая жена украинского ведущего и шоумена Андрея Джеджула поделилась тревожными новостями о своей беременности, записав видео с больничной койки

Юлия Леус записала Сториз, показав себя в больнице под капельницами. Женщина призналась, что из-за сильного стресса у нее возникла угроза выкидыша. Из-за этого ей поставили капельницу.

При этом, точная причина плохого самочувствия женщины оставалась неизвестной. Впрочем, последние посты Юлии в Инстаграм заставляют волноваться. Так, на днях она призналась, что ей уже 7 месяцев не хватало поддержки.

«Для меня сейчас самое главное здоровье моей девочки, которое он вчера подпортил. О себе молчу! Анализы пока не очень, боли не прошли, но сказали, можно исправить. Малыш весит уже 2100 и я даже увидела лицо», - писала Юлия.

В комментариях на упоминание Джеджулы она отметила, что он мог бы и принести лекарства в больницу для нее и их будущего ребенка, однако не сделал этого.

Отметим, что Джеджула и Юлия развелись спустя два года после свадьбы. Экс-жена шоумена призналась, что была инициатором. По ее словам, недопонимание у них в паре возникло из-за конфликтов Андрея с ее дочерью от первого брака. Позже на странице Юлии начали появляться посты о насилии в семье и проблемах с мужчинами.

Напомним, ведущий Андрей Джеджула вспомнил скандальную ситуацию: "Он себя вел, как плачущая девчонка ...".

Как сообщала Politeka, Джеджула впервые раскрыл дикую интимную тайну из детства.

Также Politeka писала, что шоумен Андрей Джеджула рассказал о проблемах с корпоративами на карантине: "Что греха таить...".