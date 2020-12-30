Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер посвітила бюстом в помаранчевій сукні

Зірка демонструє без жодного сорому свої форми після пластики, пише Politeka.net. Модель в одному з інтерв'ю зізналася, що зробити операції її підштовхнула мрія стати схожою на старшу сестру Кім Кардашьян.

Зараз обидві зірки демонструють шикарні форми в різних відвертих нарядах.

Так, красуня одягла помаранчеву сукню без білизни, але з пікантним вирізом посередині.

Модель посвітила пишним бюстом і тонкою талією, а також плоским животиком.

Крім того, що крій вбрання був дуже сміливим, тканина ще була прозорою, тому під короткою спідничкою можна помітити трусики зірки.

Модель зробила довгий хвіст з чорного волосся, а макіяж в її стилі став відмінним завершенням до образу.

За кілька годин пост у фан-групі знаменитості зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали красуні про те, як вони вражаються її красі і просили частіше викладати подібні фото.

"Найшикарніша", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.

Крихітні плавочки на тонких бретельках підстрибнули вище стегон.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала, підігнувши ніжки під себе. Модель одягла кольоровий купальник. Ліфчик тримався на грудях, які ледь не вивалювалася з нього. Пишний бюст заворожував.

Також на зірці були плавочки, що обтягнули найінтимніше. Видно, що це були бікіні, яке оголило сідниці.

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