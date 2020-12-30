Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посветила бюстом в оранжевом платье

Звезда демонстрирует без всякого стыда свои формы после пластики, пишет Politeka.net. Модель в одном из интервью призналась, что сделать операции ее подтолкнула мечта стать похожей на старшую сестру Ким Кардашьян.

Сейчас обе звезды демонстрируют шикарные формы в разных откровенных нарядах.

Так, красотка надела оранжевое платье без белья, но с пикантным вырезом посередине.

Модель посветила пышным бюстом и тонкой талией, а также плоским животиком.

Кроме того, что крой наряда был очень смелым, ткань еще была прозрачной, поэтому под короткой юбочкой можно заметить трусики звезды.

Модель сделала длинный хвост из черных волос, а макияж в ее стиле стал отличным завершением к образу.

За несколько часов пост в фан-группе знаменитости собрал более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали красотке о том, как они поражаются ее красоте и просили почаще выкладывать подобные фото.

"Самая шикарная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в черном купальнике, который тонкими бретельками натянулся на плечах. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из лифчика, приманивая взгляд.

Крохотные плавочки на тонких бретельках подпрыгнули выше бедер.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала, подогнув ножки под себя. Модель надела цветной купальник. Лифчик держался на груди, которая едва ли не вываливалась из него. Пышный бюст завораживал.

Также на звезде были плавочки, обтянувшие самое интимное. Видно, что это были бикини, которое оголило ягодицы.

Напомним, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде