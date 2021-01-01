Відома модель Ірина Шейк показала себе в дуже спокусливому образі

На кадрах Ірина позує в частково прозорому вбранні, сидячи на підлозі. Дівчина виставила ноги вперед і нахилилася над ними, простягаючи руки вперед. Шейк дивилася прямо в об'єктив камери і хвалилася ідеальними ніжками. Кадр вийшов дуже чутливим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"З наступаючим Новим роком Вас!", "З наступаючим Новим роком Ірочка", "лялька", "Королева", "Ірина Шейк Богиня"," приїжджайте в Туреччину і я вас зустріч"," одержимий тобою", " Привіт, унікальна Ірина !!!", "Чудовий Чорний лебідь", " рухайтеся вперед ... 2021 рік .... все в порядке .... Дай бог здоров'я всім людям ... тяжіння ...", "Навіть в такому колінному положенні і не видно підлогу особи ,вона По погляду шикарна і ефектна".

Ми писали, що популярна модель Ірина Шейк показала, як виглядала кілька років тому.

Цього разу Ірина Шейк постала в одному червоному купальнику, який обтягнув її груди і стегна. Фото було зроблено в 2013 році і видно, в якій фантастичній формі Ірина була вже тоді.

Великий бюст зірки ледь не вистрибував з великого вирізу.

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