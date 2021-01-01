Известная модель Ирина Шейк показала себя в очень соблазнительном образе

На кадрах Ирина позирует в частично прозрачном наряде, сидя на полу. Девушка выставила ноги вперед и наклонилась над ними, протягивая руки вперед. Шейк смотрела прямо в объектив камеры и хвасталась идеальными ножками. Кадр получился очень чувствительным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничкку знаменитости.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"С наступающим Новым годом Вас!", "С наступающим новым годом Ирочка", "Кукла", "Королева", "Ирина Шейк Богиня", "Приезжайте в Турцию и я вас встречу", "Одержим тобой", "привет, уникальная Ирина !!!", "Чудесный черный лебедь", "Двигайтесь вперед ... 2021 год .... все в порядке .... Дай бог здоровья всем людям ... притяжение ...", "Даже в таком коленном положении и не видно пол лица ,она по взгляду шикарна и эффектна".

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В этот раз Ирина Шейк предстала в одном красном купальнике, который обтянул ее грудь и бедра. Фото было сделано в 2013 году и видно, в какой фантастический форме Ирина была уже тогда.

Большой бюст звезды едва ли не выпрыгивал из большого выреза.

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