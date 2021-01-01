Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) розпалила пристрасть на ліжку
Брюнетка спокушає своїми розкішними видами в одній білизні, передає Politeka.net. Відповідні фото зірка розмістила у своєму Instagram.
На знімку палюча красуня позувала на ліжку, вигинаючись, щоб продемонструвати неймовірні форми в білизні.
Кассандра підкреслила пишні груди тонким мереживом, яке натягнулося і виглядало ненадійним для приховування її "спокус".
Бюст так і притягував погляд, особливо коли артистка трохи вигнулася для його демонстрації.
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Також на брюнетці були тонкі мереживні трусики, які підстрибнули на її пишних стегнах.
Зірка показала стрункі ніжки і відкинулася на спинку ліжка. На одному з кадрів вона пограла з волоссям, відкривши пухкі губи.
"Флюїди золотого годинника... Ти раніше бачив Захід Сонця?",- підписала знімок знаменитість.
За 10 годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємного.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега одягла крихітне бікіні, яке ефектно виглядало на її принадах.
До слова, тканина купальника була прозорою і на одному з фото можна було помітити найпікантніші деталі.
Пишні груди знаменитості виставилися, спокушаючи своїми видами.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега була в морквяно-червоному вбранні, верх якого, швидше, нагадував скручені атласні стрічки, а низ являв собою довгий шлейф, що здіймався на вітрі.
Нескромне декольте зірки викликало справжній фурор.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.