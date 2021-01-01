Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) разожгла страсть на постели

Брюнетка соблазняет своими роскошными видами в одном белье, передает Politeka.net. Соответствующие фото звезда разместила в своем Инстаграм.

На снимке обжигающая красотка позировала на постели, выгибаясь, чтобы продемонстрировать невероятные формы в белье.

Кассандра подчеркнула пышную грудь тонким кружевом, которое натянулось и выглядело ненадежным для скрытия ее "соблазнов".

Бюст так и притягивал взгляд, особенно когда артистка немного выгнулась для его демонстрации.

Также на брюнетке были тонкие кружевные трусики, которые подпрыгнули на ее пышных бедрах.

Звезда показала стройные ножки и откинулась на спинку кровати. На одном из кадров она поиграла с волосами, приоткрыв пухлые губы.

"Флюиды золотых часов... Ты раньше видел закат?", - подписала снимок знаменитость.

За 10 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятного.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега надела крохотное бикини, которое эффектно смотрелось на ее прелестях.

К слову, ткань купальника была прозрачной и на одном из фото можно было заметить самые пикантные детали.

Пышная грудь знаменитости выставилась, соблазняя своими видами.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега была в морковно-красном наряде, верх которого, скорее, напоминал скрученные атласные ленты, а низ представлял собой длинный шлейф, вздымавшийся на ветру.

Нескромное декольте звезды произвело настоящий фурор.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."