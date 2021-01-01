Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) разожгла страсть на постели
Брюнетка соблазняет своими роскошными видами в одном белье, передает Politeka.net. Соответствующие фото звезда разместила в своем Инстаграм.
На снимке обжигающая красотка позировала на постели, выгибаясь, чтобы продемонстрировать невероятные формы в белье.
Кассандра подчеркнула пышную грудь тонким кружевом, которое натянулось и выглядело ненадежным для скрытия ее "соблазнов".
Бюст так и притягивал взгляд, особенно когда артистка немного выгнулась для его демонстрации.
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Также на брюнетке были тонкие кружевные трусики, которые подпрыгнули на ее пышных бедрах.
Звезда показала стройные ножки и откинулась на спинку кровати. На одном из кадров она поиграла с волосами, приоткрыв пухлые губы.
"Флюиды золотых часов... Ты раньше видел закат?", - подписала снимок знаменитость.
За 10 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятного.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега надела крохотное бикини, которое эффектно смотрелось на ее прелестях.
К слову, ткань купальника была прозрачной и на одном из фото можно было заметить самые пикантные детали.
Пышная грудь знаменитости выставилась, соблазняя своими видами.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега была в морковно-красном наряде, верх которого, скорее, напоминал скрученные атласные ленты, а низ представлял собой длинный шлейф, вздымавшийся на ветру.
Нескромное декольте звезды произвело настоящий фурор.
Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."