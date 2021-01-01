Американська модель Ебігейл Рэтчфорд приміряла сукню на незвичайних зав'язках з боків на талії

Засмагла красуня з довгим і темним волоссям звикла балувати шанувальників стильними образами в білизні. Кілька Ебі працює альтернативною моделлю і знімається для чоловічих журналів і трендового білизни. При цьому Ретчфорд не відмовляється від експериментів і зрідка розбурхує фанатів сміливими змінами в іміджі.

Цього разу Ретчфорд вирішила приміряти незвичайну сукню на голе тіло. Дівчина одягла крихітний наряд із зав'язками з боків і тим самим продемонструвала у всій красі, що позує перед камерою вона без комплекту білизни.

Вдало приховавши свої достоїнства, Ебі створила вигідну інтригу, адже повернулася до камери боком і змогла продемонструвати пишні форми без зайвої відвертості. Відзначимо, даний образ був одним з найпопулярніших, які сама модель представила в 2020 році.

"Омг Ебі, ти така чудова мені це подобається🌹; як ти така чертовски красива; чудово😘; Моє безумство носить твоє ім'я; запаморочливий вигляд😍; так гаряче; чудово😍; Красиво і ідеально; абсолютний вогонь♥; виглядає чудово🔥 💗; У вас чарівне обличчя і вогняне ефектне тіло».

Раніше ми також писали, що дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни і щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.

Струнка модель з засмаглим тілом порадувала особистим фото з відпочинку. У червоному бікіні з маленькими зірочками Ебі виглядала дуже привабливо. Як і завжди, волосся модель залишила розпущеним, а макіяж зробила з виділенням на карі очі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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