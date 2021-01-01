Американская модель Эбигейл Рэтчфорд примерила платье на необычных завязках по бокам на талии

Загорелая красотка с длинными и темными волосами привыкла баловать поклонников стильными образами в белье. Несколько Эби работает альтернативной моделью и снимается для мужских журналов и трендового белья. При этом Рэтчфорд не отказывается от экспериментов и изредка будоражит фанатов смелыми переменами в имидже.

В этот раз Рэтчфорд решила примерить необычное платье на голое тело. Девушка надела крошечный наряд с завязками по бокам и тем самым продемонстрировала во всей красе, что позирует перед камерой она без комплекта белья.

Удачно скрыв свои достоинства, Эби создала выгодную интригу, ведь повернулась к камере боком и смогла продемонстрировать пышные формы без лишней откровенности. Отметим, данный образ был одним из самых популярных, которые сама модель представила в 2020 году.

«Омг Эби, ты такая великолепная мне это нравится🌹; как ты такая чертовски красивая; Великолепно😘; Мое безумие носит твое имя; Умопомрачительный вид горит и сияет😍; Так горячо; Великолепно😍; Красиво и идеально; Абсолютный огонь ♥; Выглядит великолепно🔥💗; У вас очаровательное лицо и огненное эффектное тело».

Ранее мы также писали, что девушка постоянно примеряет что-то новое, ведь снимается в рекламе белья и чтобы ее «луки» не так часто повторялись, Эби максимально меняет зоны для съемки.

Стройная модель с загорелым телом порадовала личным фото з отдыха. В красном бикини с маленькими звездочками Эби выглядела очень привлекательно. Как и всегда, волосы модель оставила распущенными, а макияж сделала с выделением на карие глаза.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"