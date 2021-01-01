Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала на яхті розкішний відпочинок

Модель з пишними формами звикла розбурхувати публіку різними витівками. Як правило, Настя робить акцент на своєму тілі, щоб продемонструвати достоїнства у всій красі і без збентеження блиснути зайвим.

Квітко не любить "цензурити" своє тіло, вважаючи те досконалим. Саме тому дівчина відмовляється худнути і підкреслює, що нібито не робила пластики. Проте неприродно пишні форми в маленьких бікіні дивують користувачів Instagram.

Цього разу дівчина похвалилася крихітним чорним купальником, відпочиваючи на яхті і виставивши напоказ сідниці у всій красі. Користувачі Мережі не залишилися байдужі:

"Світ кардинально змінився і на жаль не в кращу сторону, ніякої скромності😢 😢; дуже добре; Ого, та тут цілий колодязь; такий великий десерт, де взяти сили, щоб з'їсти це ... OMG😱 😪 💦; яка ти красива ого яке Ставне тіло🔥; що ти робиш, щоб бути такою красивою; така чудова; мода - це у кого найбільше за*ниць; красива, чуттєва, богиня, неповторна».

Відзначимо, завдяки пишним формам і тонкій талії Анастасія звертає увагу шанувальників на себе досить швидко, адже непропорційний бюст в поєднанні з великими стегнами неможливо не помітити. Часто Квітко підозрюють у фотошопі, як і під даним фото.

У короткому білому топі і чорних брюках Анастасія оголила живіт і підкреслила лінію стегон, які і стали причиною обговорень серед користувачів Instagram. Багатьох дивує, що Анастасія відмовляється худнути.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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