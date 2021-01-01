Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила на яхте роскошный отдых

Модель с пышными формами привыкла будоражить публику самыми разными выходками. Как правило, Настя делает акцент на своем теле, чтобы продемонстрировать достоинства во всей красе и без смущения блеснуть лишним.

Квитко не любит «цензурить» свое тело, считая то совершенным. Именно поэтому девушка отказывается худеть и подчеркивает, что якобы не делала пластики. Тем не менее неестественно пышные формы в маленьких бикини удивляют пользователей Инстаграм.

В этот раз девушка похвасталась крошечным черным купальником, отдыхая на яхте и выставив напоказ ягодицы во всей красе. Пользователи сети не остались равнодушны:

«Мир кардинально изменился и к сожалению не в лучшую сторону, никакой скромности😢😢; Очень хорошо; Ого, да здесь целый колодец; такой большой десерт, где взять силы, чтобы съесть это ... OMG😱 😪💦; Какая ты красивая ого какое статное тело 🔥; Что ты делаешь, чтобы быть такой красивой; Такая великолепная; Мода - это у кого больше всего за*ниц; Красивая, чувственная, богиня, неповторимая».

Отметим, благодаря пышным формам и тонкой талии Анастасия обращает внимание поклонников на себя довольно быстро, ведь непропорциональный бюст в сочетании с большими бедрами невозможно не заметить. Часто Квитко подозревают в фотошопе, как и под данным фото.

В коротком белом топе и черных брюках Анастасия оголила живот и подчеркнула линию бедер, которые и стали причиной обсуждений среди пользователей Инстаграм. Многих удивляет, что Анастасия отказывается худеть.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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