Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала дивно струнку фігуру в білому міні

Українська модель, що займається рекламою трендового одягу для онлайн-магазинів, прославилася після того, як зробила кілька пластичних операцій. У соціальних мережах постійно обговорюють зовнішній вигляд моделі, нерідко критикуючи дівчину за зайву худорлявість.

Омович з приводу своєї фігури абсолютно не комплексує і зазначає, що подобається собі такою, якою вона саму себе бачить, навіть після всіх маніпуляцій з тілом. У зірки є власна аудиторія шанувальників, тому Олена часто ділиться кращими фото з новими образами в Instagram.

Нещодавно також на фан-акаунті був показаний знімок, на якому засмагла красуня блиснула фігурою в звичній для неї манері. Справа в тому, що Олена не ховає бюст під ліфом і має намір той не надягає, щоб надати образу пікантності і засвітити пірсинг сосків.

Користувачі Instagram відразу оцінили кадр:

"Дівчина з усіх кольорів; таке в червоному кольорі можливо? Хочу бачити вас в червоному🙂; стильне плаття👌 🔥; Талія😘 😘 🤘; солодкі дівчатка завжди дуже сміливі; дуже красива дама; ідеальний жіночий наряд👏; ти виглядаєш знайомо; хтось носить це в реальному житті))?; який геній створив її форми?».

Омович не приховує, що їй подобається, як вона виглядає після пластики. Тому рекламою одягу вона займається досить відкритою і не ховає фігуру.

Як видно кадрах також, опублікованих трохи раніше на сторінці в Instagram, дівчина вирішила виконати подобу спокусливого танцю і покрутити фігурою з вигідного ракурсу. Так, Омович цього разу позувала в чорній сукні в підлогу і з глибоким вирізом на спині до самих сідниць.

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