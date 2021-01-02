Українська реп-виконавиця аlyona аlyona вразила незвичайним привітанням до Нового року

Відповідна публікація з'явилася в особистому мікроблозі репера в Instagram.

Колишня учасниця "Танців з зірками" засвітилася перед шанувальниками в чорній футболці, прозорій спідниці, під якою красувалися "леопардові" легінси.

Популярна Alyona Alyona доповнила свіже новорічне фото привітаннями у віршах і побажала фанатам, щоб 2021 рік пройшов без суперечок і конфліктів.

"Щоб завжди на все хватало, навіть якщо грошей мало. Щоб олені й Санта Клаус завітали до вас у хаус. Щоб дороги без заторів, щоб без сварок і без спорів, Щоб поїхали до моря, а ще щастя та здоров‘я! Назавжди ваша, alyona alyona", - йдеться в підписі до знімка.

Новорічний "образ" припав до душі армії шанувальників, а прозора спідниця навіть убила наповал вокалістку групи Hardkiss Юлію Саніну, яка залишила свій лайк під публікацією.

"Вогонь дівчина", "нехай цей рік принесе Олена стільки щастя скільки вона і мріяти не могла", "Краса", " З Новим роком) нехай цей рік буде щасливий для тебе і людей які це читають. Щастя і здоров'я", "красуня", "Вау, яка дівчинка", - продовжили фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Alyona Alyona пристрастилася до алкоголю. Це сталося після того, як дівчина деякий час працювала телефонним колектором і "вибивала" з українців борги.

"Важка була робота, коли я працювала телефонним колектором. Я щовечора приїжджала з роботи і бухала, тому що так було важко", - зізнавалася раніше зірка.

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