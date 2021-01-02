Украинская рэп-исполнительница аlyona аlyona поразила необычным поздравлением к Новому году

Соответствующая публикация появилась в личном микроблоге рэпера в Instagram.

Бывшая участница "Танців з зірками" засветилась перед поклонниками в черной футболке, прозрачной юбке, под которой красовались "леопардовые" леггинсы.

Популярная Alyona Alyona дополнила свежее новогоднее фото поздравлениями в стихах и пожелала фанатам, чтобы 2021 год прошел без споров и конфликтов.

"Чтобы всегда на все хватало, даже если денег мало. Чтобы олени и Санта Клаус посетили вас в хаус. Чтобы дороги без пробок, чтобы без ссор и без споров, Чтобы поехали к морю, а еще счастья и здоровья! Навсегда ваша, alyona alyona", - говорится в подписи к снимку.

Новогодний "образ" пришелся по душе армии поклонников, а прозрачная юбка даже сразила наповал вокалистку группы Hardkiss Юлию Санину, которая оставила свой лайк под публикацией.

"Огонь девушка", "Пусть этот год принесет Алена столько счастья сколько она и мечтать не могла", "Красота", "С Новым годом) пусть этот год будет счастлив для тебя и людей которые это читают. Счастье и здоровье", "Красотка", "Вау, какая девочка", - продолжили фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Alyona Alyona пристрастилась к алкоголю. Это произошло после того, как девушка некоторое время работала телефонным коллектором и "выбивала" из украинцев долги.

"Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором. Я каждый вечер приезжала с работы и бухала, потому что так было трудно", - признавалась ранее звезда.

Напомним, худеющая Alyona Alyona вызвала бурю эмоций правдой о разрыве с любимым: "Ради себя и ребёночка!"

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