Знаменитості намагаються дивувати публіку різними нарядами, з'являючись на заходах після зміни іміджу

Блискітки, непристойні декольте, вирізи на стегнах і найяскравіші принти на одязі зірок не залишають нікого байдужим. Співачки і телеведучі знають, як правильно підібрати наряд, щоб спровокувати масу обговорень. Представляємо вашій увазі топ-фото зірок артисток, які вирішили показати свої «кращі сторони» в нарядах з сіточкою.

Ксенія Мішина під час участі в одному з сезонів "Танців з зірками" приміряла сама різні образи. Артистка також наважувалася на експерименти, а її чуттєвий танець в мокрому і прозорому танці чимало здивував суддів.

Для однієї зі своїх літніх фотосесій Надя вибрала незвичайне плаття з сіточки. Дівчина не тільки без збентеження показала нижню білизну, але ще і змогла захопити стрункою фігурою, якій заздрять багато шанувальниць.

Леся Нікітюк показала всю себе в боді з великої сіточки під час незвичайної і чуттєвої зйомки. І хоча все зайве було приховано, отримати масу компліментів за відмінну фігуру Лесі вдалося досить швидко.

На свій день народження Світлана Лобода вирішила поділитися провокативними кадрами з розкішної фотосесії в пінній ванній. Для сміливого образу артистка вибрала лише прозорий ліфчик з сіточки персикового відтінку, показавши тим самим підтягнуту фігуру.

Тіні Кароль вдалося приголомшити публіку в останньому сезоні "танців", адже вона виступила в одному з номерів в ролі учасниці, а не телеведучої. Тіна блищала на паркеті разом з Юлією Саніною і її партнером. У прозорій сукні артистку порівняли з феєю.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

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