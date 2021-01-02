Знаменитости стараются удивлять публику самыми разными нарядами, появляясь на мероприятиях после смены имиджа

Блестки, неприличные декольте, вырезы на бедрах и самые яркие принты на одежде звезд не оставляют никого равнодушным. Певицы и телеведущие знают, как правильно подобрать наряд, чтобы спровоцировать массу обсуждений. Представляем вашему вниманию топ-фото звезд артисток, которые решили показать свои «лучшие стороны» в нарядах с сеточкой.

Ксения Мишина во время участия в одном из сезонов "Танцев со звездами" примеряла самаые разные образы. Артистка также решалась на эксперименты, а ее чувственный танец в мокром и прозрачном танце немало удивил судьев.

Для одной из своих летних фотосессий Надя выбрала необычное платье из сеточки. Девушка не только без смущения показала нижнее белье, но еще и смогла восхитить стройной фигурой, которой завидуют многие поклонницы.

Леся Никитюк показала всю себя в боди из крупной сеточки во время необычной и чувственной съемки. И хотя все лишнее было скрыто, получить массу комплиментов за отменную фигуру Лесе удалось довольно быстро.

На свой день рожедния Светлана Лобода решила поделиться провокативными кадрами из роскошной фотосессии в пенной ванной. Для смелого образа артистка выбрала лишь прозрачный лифчик из сеточки персикового оттенка, показав тем самым подтянутую фигуру.

Тине Кароль удалось ошеломить публику в последнем сезоне "Танцев", ведь она выступила в одном из номеров в роли участницы, а не телеведущей. Тина блистала на паркете вместе с Юлией Саниной и ее партнером. В прозрачном платье артистку сравнили с феей.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила