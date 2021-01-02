Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, підкорила вбранням з одних паєток

Молода знаменитість тільки стає популярною в соціальній мережі Instagram. Тому дівчина намагається показувати пікантні фото в нових образах досить часто. Один з вдалих знімків Кім Лі також з'явився на фан-акаунті.

На представленому кадрі Лі позувала в стильному вбранні з паєток золотистого відтінку. А ідеальним доповненням до образу моделі стало глибоке декольте, зовсім не приховує бюст. Щоб підкреслити родзинку свого вбрання, Кім вирішила зробити провокаційне Селфі знизу.

Макіяж з акцентом на пухкі губи вдало доповнив образ моделі, а прикраси з камінням завершили «блискучий» лук.

Ось як відреагували фанати:

"Прямо дискотека в декольте😋 🐺 🐺; дивно💕; милий образ; ось це так! Це чудово .. 😍 😍 ; Електрика⚡⚡⚡; Боже, Кім !! Ти виглядаєш так красиво! 🔥 ; Така красива; ти така красива; Сяй яскраво, як діамант. Або блискітки. Лол 💎; Сяй як королева💖 💖; чудова і сяюча привабливість😍».

Кім Лі є діджеєм, записує ремікси в студії і часто розповідає про те, як просувається її кар'єра в Instagram. Також Лі почала ділитися особистими кадрами, щоб зацікавити фанатів.

Одне з таких фото з'явилося на фан-акаунті. На ньому Лі позувала в стильному купальнику темного відтінку з принтом і змогла захопити довгими, стрункими ніжками. Завдяки вигідному ракурсу Лі на фото здається вище звичайного.

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