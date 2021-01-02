Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, покорила нарядом из одних пайеток

Молодая знаменитость только становится популярной в социальной сети Инстаграм. Поэтому девушка старается показывать пикантные фото в новых образах довольно часто. Один из удачных снимков Ким Ли также появился на фан-аккаунте.

На представленном кадре Ли позировала в стильном наряде из пайеток золотистого оттенка. А идеальным дополнением к образу модели стало глубокое декольте, совсем не скрывающее бюст. Чтобы подчеркнуть изюминку своего наряда, Ким решила сделать провокационное селфи снизу.

Макияж с акцентом на пухлые губы удачно дополнил образ модели, а украшения с камнями завершили «блестящий» лук.

Вот как отреагировали фанаты:

«Прямо дискотека в декольте😋🐺🐺; Удивительно💕 вот они, бриллианты; Милый образ; Вот Это Да! Это потрясающе .. 😍😍; Электричество 👀💛⚡💪; Боже, Ким !! Ты выглядишь так красиво! 🔥; Такая красивая; Ты такая красивая; Сияй ярко, как бриллиант. Или блестки. Лол 💎; Сияй как королева💖💖; Великолепная и сияющая привлекательность😍».

Ким Ли является диджеем, записывает ремиксы в студии и часто рассказывает о том, как продвигается ее карьера в Инстаграм. Также Ли начала делиться личными кадрами, чтобы заинтересовать фанатов.

Одно из таких фото появилось на фан-аккаунте. На нем ЛИ позировала в стильном купальнике темного оттенка с принтом и смогла восхитить длинными, стройными ножками. Благодаря выгодному ракурсу Ли на фото кажется выше обычного.

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