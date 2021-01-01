Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зважилася на сміливу фотосесію разом з двома леопардами

Користувачі мережі масово захоплюються фігурою і образами популярної актриси, яка останнім часом все рідше з'являється на публіці. Тому шанувальники часто діляться кращими кадрами Джолі з її фотосесій. Одним з таких стало фото для журналу Harper's Bazaar.

Зірка позувала в світло-сірій сукні в підлогу без бретелей на тлі спекотного пейзажу. Однак незважаючи на ніжний образ, знімок вийшов дуже сміливим і навіть небезпечним. Вся справа в тому, що Анджеліна позувала в оточенні досить небезпечних хижаків — леопардів.

Ризикований образ стрункої знаменитості виглядав досить незвично, а скромний наряд тільки підкреслив її фігуру і ніжність форм.

"Можна з розуму зійти🙄 👌; ви показали найкраще зі своїх суконь; така красива і дивись яка приваблива; можна мені тебе обійняти; приємна зовнішність? Ні, вона ідеальна🔥 👍; вона дуже красива завжди❤️; тебе важко замінити .. просто кажу ..; Абсолютно приголомшлива Панночка !!! 💯 ; Ви повністю в вогні, комусь потрібно відчайдушно загасити це полум'я. Красива юна леді, Вау, Свята Моллі», - написали шанувальники.

Відзначимо, актриса останнім часом не так часто показує себе на публіці, намагаючись уникнути поширення різних пліток. Тому шанувальники почали активно ділитися фото із зіркою, які були зроблені раніше. Один з таких знімків досить бурхливо обговорили в мережі.

На сонячному фото актриса позувала в одній світлій сукні-сорочці і чорних чоботях на шпильці з гострим носком. Джолі, що сидить на підлозі і мило усміхнена, порадувала шанувальників сяючим виглядом.

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