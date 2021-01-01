Голливудская актриса Анджелина Джоли решилась на смелую фотосессию вместе с двумя леопардами

Пользователи сети массово восхищаются фигурой и образами популярной актрисы, которая в последнее время все реже появляется на публике. Поэтому поклонники часто делятся лучшими кадрами Джоли из ее фотосессий. Одним из таких стало фото для журнала Harper's Bazaar.

Звезда позировала в светло-сером платье в пол без бретелей на фоне жаркого пейзажа. Однако несмотря на нежный образ, снимок вышел очень смелым и даже опасным. Все дело в том, что Анджелина позировала в окружении довольно опасных хищников — леопардов.

Рискованный образ стройной знаменитости выглядел довольно необычно, а скромный наряд только подчеркнул ее фигуру и нежность форм.

«Можно с ума сойти🙄👌; вы показали самое лучшее из своих платьев; Такая красивая и смотри какая привлекательная; Можно мне тебя обнять; приятная внешность? Нет, она идеальная🔥 главная кошечка👍; Она очень красивая всегда❤️; тебя трудно заменить .. просто говорю ..; Совершенно потрясающая Барышня !!! 💯; Вы полностью в огне, кому-то нужно отчаянно потушить это пламя. Красивая юная леди, Вау, Святая Молли», - написали поклонники.

Отметим, актриса в последнее время не так часто показывает себя на публике, стараясь избежать распространение различных сплетен. Поэтому поклонники начали активно делиться фото со звездой, которые были сделаны ранее. Один из таких снимков довольно бурно обсудили в сети.

На солнечном фото актриса позировала в одном светлом платье-рубашке и черных сапогах на шпильке с острым носком. Джоли, сидящая на полу и мило улыбающаяся, порадовала поклонников сияющим видом.

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