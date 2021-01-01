Анна Седокова зізналася, як проблеми зі здоров'ям могли затьмарити їй новорічну ніч

Гучне зізнання з'явилося в особистому мікроблозі співачки в Instagram.

За словами екс-ВІА Гри, вчора, 31 грудня, у неї був тривалий переліт і по прибуттю в готель вона зрозуміла, що не може встати через пекельний біль у спині.

"Біль у спині розрізав мене на частини. Я не могла ступити ні кроку. А рівно о 22.50 мала вийти на сцену, де мене дуже чекали. Потрібно було взяти себе в руки і зібратися. Але як якщо кожен рух створював такий дикий біль", - з тривогою згадує Анна.

Співачка всерйоз думала, що це буде її останній концерт і відразу ж попросила колег по сцені страхувати її.

"Але потім на сцену вийшли дітки і я більше ні секунди не думала про біль. Тіло стало слухняним, воно було моїм. Все стало як завжди. Тільки один раз за годину на сцені я згадала про спину, коли нахилилася за водою", - продовжила Анна Седокова.

Як розповідає колишня учасниця групи ВІА Гра, переліт додому їй теж важко дався і зараз вона лежить і не рухається.

Підсумовуючи, Седокова подякувала людям, з якими зустріла 2021 рік.

"Головне разом! Головне в любові! Не здаємося ніколи, нас так просто не візьмеш!",- резюмувала зірка і опублікувала фото, зроблене біля Пальми.

"Ганнуся, міцного вам здоров'я, бережіть себе", " Просто так нас не візьмеш!! З новим щасливим роком" ," у Вас, Аня, просто великі внутрішні сили, ви сильна жінка, це не може не захоплювати! Ми теж в Сочі. Відпочиньте тут гарненько, робота не втече", "Ви прекрасні", - підтримали її фанати.

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