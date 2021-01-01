Анна Седокова призналась, как проблемы со здоровьем могли омрачить ей новогоднюю ночь

Громкое признание появилось в личном микроблоге певицы в Instagram.

По словам экс-ВИА Гры, вчера, 31 декабря, у нее был длительный перелет и по прибытию в гостиницу она поняла, что не может встать из-за адской боли в спине.

"Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня очень ждали. Нужно было взять себя в руки и собраться. Но как если каждое движение создавало такую дикую боль", - с тревогой вспоминает Анна.

Певица всерьез думала, что это будет ее последний концерт и сразу же попросила коллег по сцене страховать ее.

"Но потом на сцену вышли детки и я больше ни секунды не думала о боли. Тело стало послушным, оно было моим. Все стало как обычно. Только один раз за час на сцене я вспомнила о спине, когда наклонилась за водой", - продолжила Анна Седокова.

Как рассказывает бывшая участница группы ВИА Гра, перелет домой ей тоже тяжело дался и сейчас она лежит и не двигается.

Подытоживая, Седокова поблагодарила людей, с которыми встретила 2021 год.

"Главное вместе! Главное в любви! Не сдаёмся никогда, нас так просто не возьмёшь!", - резюмировала звезда и опубликовала фото, сделанное возле пальмы.

"Анечка, крепкого вам здоровья, берегите себя", "Просто так нас не возьмешь!! С новым счастливым годом", "У Вас, Аня, просто великие внутренние силы, вы сильная Женщина, это не может не восхищать! Мы тоже в Сочи. Отдохните здесь хорошенько, работа не убежит", "Вы прекрасны", - поддержали ее фанаты.

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