Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі порадувала фанатів ніжним образом

Фото з популярною актрисою з'явилися у фанатському Instagram-акаунті.

Так, Анджеліна Джолі постала перед шанувальниками в ніжній червоній сукні до підлоги, головною родзинкою якої є глибоке декольте.

Знімки з колишньою дружиною Бреда Пітта були зроблені під час прем'єрного фільму "Солт", в якому Анджеліна Джолі виконувала головну роль.

"Очі твої яскравіше всіх зірок на нічному небі!",- йдеться в підписі до фотографій актриси.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони залишили під нею свої лайки.

"Я люблю тебе, мій ангел", - написав один з відданих шанувальників в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Анджеліна Джолі влаштувала екстремальну фотосесію з леопардами.

Зірка позувала в світло-сірій сукні в підлогу без бретелей на тлі спекотного пейзажу. Однак незважаючи на ніжний образ, знімок вийшов дуже сміливим і навіть небезпечним. Вся справа в тому, що Анджеліна позувала в оточенні досить небезпечних хижаків — леопардів.

Ризикований образ стрункої знаменитості виглядав досить незвично, а скромний наряд тільки підкреслив її фігуру і ніжність форм.

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