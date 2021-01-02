Звезда Голливуда Анджелина Джоли порадовала фанатов нежным образом

Фото с популярной актрисой появились в фанатском Instagram-аккаунте.

Так, Анджелина Джоли предстала перед поклонниками в нежном красном платье в пол, главной изюминкой которого является глубокое декольте.

Снимки с бывшей женой Брэда Питта были сделаны во время премьерного показала фильма "Солт", в котором Анджелина Джоли исполняла главную роль.

"Глаза твои ярче всех звезд на ночном небе!", - говорится в подписи к фотографиям актрисы.

Публикация понравилась поклонникам и они оставили под ней свои лайки.

"Я люблю тебя, мой ангел", - написал один из преданных поклонников в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Анджелина Джоли устроила экстремальную фотосессию с леопардами.

Звезда позировала в светло-сером платье в пол без бретелей на фоне жаркого пейзажа. Однако несмотря на нежный образ, снимок вышел очень смелым и даже опасным. Все дело в том, что Анджелина позировала в окружении довольно опасных хищников — леопардов.

Рискованный образ стройной знаменитости выглядел довольно необычно, а скромный наряд только подчеркнул ее фигуру и нежность форм.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья

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