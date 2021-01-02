Український шоумен Андрій Джеджула відповів на звинувачення вагітної дружини в домашньому насильстві

Про це ведучий розповів в інтерв'ю журналістам КП.

Джеджула став виправдовуватися і заявив, що конфлікт з вагітною дружиною почався після того, як він нібито опублікував фото з Настею Каменських.

"Їй не сподобалося, що я виставив фотографію з Настею Каменських з роботи. Скажімо так, нібито для неї вона недостатньо була одягнена (посміхається). Я Настю Каменських дуже давно знаю, у нас дружні стосунки. Ви ж бачите, я на це ніяк не реагую... Їй я можу сказати тільки одне: якщо вона вважає, що я її побив або заподіяв шкоду здоров'ю - нехай звертається в поліцію, знімає побої", - впевнено заявив популярний телеведучий у спілкуванні з журналістами.

Джеджула нагадав, що живе з Юлією Леус вже чотири роки, але не планує її відвідувати в лікарні, адже він до кінця не впевнений, "розігрує" його вагітна дружина чи ні.

Шоумен також заявив, що Юлія Леус нібито тримає його в "їжакових рукавицях" і ситуація погіршилася з початком вагітності.

"А за фактом, мені заборонені соціальні контакти, Я живу в тотальному контролі. Затримаюся десь на п'ять хвилин і починаються вже істерики і т.п. Це було і раніше, але зараз це в сотні разів сильніше плюс гормони. Завдання у неї одна - "напаскудити мені в тапки". Вона ображена і вважає, що у неї є причини на мене ображатися, знаходить найболючіші місця, щоб мене вдарити", - продовжив Джеджула вивалювати все "брудну білизну".

Підсумовуючи, Андрій Джеджула звинуватив свою вагітну дружину Юлію Леус в маніпуляціях і заявив, що її слова необгрунтовані.

Раніше ми розповідали, що телеведуча і модель Юлія Леус, яка чекає дитину, звинуватила свого чоловіка в насильстві, через що вона потрапила в лікарню.

Причиною різкого погіршення самопочуття став нібито стрес, пережитий після сварки з чоловіком. Юлія звинуватила Джеджулу в домашньому насильстві і в тому, що він зовсім не дбає про неї і їх майбутнього малюка.

Нагадавши, ведучий Андрій Джеджула згадав скандальну ситуацію

Також Politeka писала, що шоумен Андрій Джеджула розповів про проблеми з корпоративами на карантині