Украинский шоумен Андрей Джеджула ответил на обвинения беременной жены в домашнем насилии

Об этом ведущий рассказал в интервью журналистам КП.

Джеджула стал оправдываться и заявил, что конфликт с беременной женой начался после того, как он якобы опубликовал фото с Настей Каменских.

"Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета (улыбается). Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую... Ей я могу сказать только одно: если она считает, что я ее побил или причинил вред здоровью - пусть обращается в полицию, снимает побои", - уверенно заявил популярный телеведущий в общении с журналистами.

Джеджула напомнил, что живет с Юлией Леус уже четыре года, но не планирует ее навещать в больнице, ведь он до конца не уверен, "разыгрывает" его беременная жена или нет.

Шоумен также заявил, что Юлия Леус якобы держит его в "ежовых рукавицах" и ситуация ухудшилась с началом беременности.

"А по факту, мне запрещены социальные контакты, я живу в тотальном контроле. Задержусь где-то на пять минут и начинаются уже истерики и. т. п. Это было и раньше, но сейчас это в сотни раз сильнее плюс гормоны. Задача у нее одна - "нагадить мне в тапки". Она обижена и считает, что у нее есть причины на меня обижаться, находит самые болезненные места, чтобы меня ударить", - продолжил Джеджула вываливать все "грязное белье".

Подытоживая, Андрей Джеджула обвинил свою беременную жену Юлию Леус в манипуляциях и заявил, что ее слова необоснованны.

Ранее мы рассказывали, что телеведущая и модель Юлия Леус, которая ждет ребенка, обвинила своего мужа в насилии, из-за чего она угодила в больницу.

Причиной резкого ухудшения самочувствия стал якобы стресс, пережитый после ссоры с мужем. Юлия обвинила Джеджулу в домашнем насилии и в том, что он совсем не заботиться о ней и их будущем малыше.

Напомним, ведущий Андрей Джеджула вспомнил скандальную ситуацию

Также Politeka писала, что шоумен Андрей Джеджула рассказал о проблемах с корпоративами на карантине