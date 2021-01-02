Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, порадувала кадрами в" Невидимій " білизні

Знаменита українська модель має досить скандальну і неоднозначну славу. Завдяки своїй зовнішності, яку Олена продовжує постійно вдосконалювати, вона стає все більш обговорюваною в соціальній мережі Instagram.

Так, дівчина не тільки зробила кілька пластичних операцій, збільшивши з нульового до шостого розміру бюст, але ще і поставила імпланти в сідниці, зробила губи, вилиці і ніс. Часте відвідування солярію дівчина аргументує тим, що їй більше подобається бронзовий відтінок шкіри.

Як видно на фото, при всіх маніпуляціях Олена також має досить струнку фігуру, відзначаючи, що навіть не сидить на дієтах, а просто правильно харчується. У чорній білизні з одних тільки смужок моделі вдалося насилу прикрити бюст, а штани з імітацією під шкіру надали їй бунтарський вигляд.

"Мені подобається✨; сама натуральність️️; Вам зручно з такими великими імплантами в грудях або ви вже пристосувалися?; Лапочка💋 💋 💗; Олена ви звичайно бомба 💥 🤍 але не збільшуйте більше груди будь ласка🙈; видно відразу розумна дівчина; навіщо знову все пишуть про фотошоп. Вона відверто розповідає про свої пластичні операції; Генетика бере своє все таки, навіть після операцій)) треба мати міру!».

Омович з приводу своєї фігури абсолютно не комплексує і зазначає, що подобається собі такою, якою вона саму себе бачить, навіть після всіх маніпуляцій з тілом. У зірки є власна аудиторія шанувальників, тому Олена часто ділиться кращими фото з новими образами в Instagram.

Нещодавно також на фан-акаунті був показаний знімок, на якому засмагла красуня блиснула фігурою в звичній для неї манері. Справа в тому, що Олена не ховає бюст під ліфом і має намір той не надягає, щоб надати образу пікантності і засвітити пірсинг на грудях.

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