Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня співачка групи Nikita, показала себе під водою

На фото красуня позувала в прозорій сукні на дні басейну. Красуня була на колінах, а волосся залишила розпущеним. Дівчина закрила очі від задоволення і хвалилася ідеальними вигинами тіла. Кадр вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Настя, коли!!! Як так швидко волосся відростила....", "Вау, Настя. З Новим роком", " тобі потрібен рятувальник?", "Яка ти повітряна у водній стихії", "Вау, феноменальна".

Ми писали, що українська співачка і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників спокусливими формами, розкривши курточку.

"Киця хоче", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кумейко позує, примірявши маску в стилі кішечки. При цьому дівчина ефектно відкриває курточку, демонструючи апетитні принади у всій красі.

Повідомлялося, що українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила фігурою під час «брудного» танцю.

"З днем народження", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах знаменитість в «невидимому» вбранні, елегантно демонструючи форми під час танцю. При цьому шанувальників Кумейко вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе на сторінці в Stories.

Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко спокусила виглядом, покрасувалася перед камерою в діамантах

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