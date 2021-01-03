Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая певица группы Nikita, показала себя под водой

На фото красотка позировала в прозрачном платье на дне бассейна. Красотка была на коленках, а волосы оставила распущенными. Девушка закрыла глаза от удовольствия и хвасталась идеальными изгибами тела. Кадр получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Настя, колись!!! Как так быстро волосы отрастила....", "Вау, Настя. С Новым годом", "Тебе нужен спасатель?", "Какая ты воздушная в водной стихии", "Вау, феноменальная".

Мы писали, что украинская певица и экс-Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников соблазнительными формами, распахнув курточку.

«Киця хочет», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Кумейко позирует, примеряв маску в стиле кошечки. При этом девушка эффектно распахивает курточку, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе.

Сообщалось, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила фигурой во время «грязного» танца.

«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.

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