Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая певица группы Nikita, показала себя под водой
На фото красотка позировала в прозрачном платье на дне бассейна. Красотка была на коленках, а волосы оставила распущенными. Девушка закрыла глаза от удовольствия и хвасталась идеальными изгибами тела. Кадр получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Настя, колись!!! Как так быстро волосы отрастила....", "Вау, Настя. С Новым годом", "Тебе нужен спасатель?", "Какая ты воздушная в водной стихии", "Вау, феноменальная".
73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!»
Самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки: "Только счастье..."
Одесситка в откровенной одежде устроила грязные танцы возле елки на Думской, видео: "Я хочу..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, дочь сообщила о трагедии: "Подарил сказку длиною в жизнь"
Мы писали, что украинская певица и экс-Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников соблазнительными формами, распахнув курточку.
«Киця хочет», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Кумейко позирует, примеряв маску в стиле кошечки. При этом девушка эффектно распахивает курточку, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе.
Сообщалось, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила фигурой во время «грязного» танца.
«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.
Напомним, экс-Nikita Кумейко соблазнила видом, покрасовалась перед камерой в бриллиантах
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita устроила пикантную фотосессию без лифчика, поразив сходством с Моникой Беллуччи
А еще Politeka писала, что раскованная экс-Nikita пустилась плясать и разбередила фантазии видом в коротком халат