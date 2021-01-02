Вже кілька днів в мережі обговорюється тема гучного скандалу, пов'язаного з українським шоуменом Андрієм Джеджулою і його дружиною Юлією Леус

Пара перебуває у відносинах вже чотири роки, і тільки недавно розкрилися подробиці шлюбу, повідомляє Politeka.net. Вагітна Юлія звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, а також вона повідомила, що той підіймав голос на її дочку.

Своєю чергою Джеджула все заперечує. Він зазначив - дружина дуже ревнива. Так, приводом для останнього скандалу стало фото з Настею Каменських.

За словами шоумена, Леус і раніше була дуже ревнивою, але з вагітністю її гормони стали "бити" ще сильніше.

Пізніше Юлія розмістила кілька сторіс у своєму Instagram, де до всього іншого прокоментувала слова Андрія.

Леус розповіла, що слова про її ревнощі до Каменських - це неправда, а свого чоловіка назвала патологічним брехуном.

"Він дуже слабкий чоловік, він дуже боїться відповідальності. Так от, я його пошкодую і позбавлю від неї", - написала Юлія.

Крім того, Юлія розповіла, що Джеджула погрожував "затягати" її по судах.

"Вже говорив, що піде по судах і дочку буде забирати. За сім місяців, не турбуючись про її здоров'я, потім буде включати тата, чисто для Інста. Подивимося, як низько ще може впасти", - зазначила Леус.

Крім того, дружина Джеджули розповіла, що хоче розлучитися. Шоумен не віддав свідоцтво про шлюб, але після Нового року пообіцяв, що обидва зустрінуться і подадуть на розлучення.

"Санту тягав по судах. Тепер ще й ти нова жертва", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Андрій Джеджула раніше був одружений на колишній учасниці групи "ВІА Гра" Санті Дімопулос. Пара також розійшлася зі скандалом.

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