Уже несколько дней в сети обсуждается тема громкого скандала, связанного с украинским шоуменом Андреем Джеджулой и его женой Юлией Леус

Пара состоит в отношениях уже четыре года, и только недавно вскрылись подробности брака, сообщает Politeka.net. Беременная Юлия обвинила супруга в домашнем насилии, а также она сообщила, что тот поднимал голос на ее дочь.

В свою очередь Джеджула все отрицает. Он отметил - жена очень ревнивая. Так, поводом для последнего скандала стало фото с Настей Каменских.

По словам шоумена, Леус и ранее была очень ревнивой, но с беременностью ее гормоны стали "бить" еще сильнее.

Позже Юлия разместила несколько сторис в своем Инстаграм, где ко всему прочему прокомментировала слова Андрея.

Леус рассказала, что слова о ее ревности к Каменских - это неправда, а своего мужа назвала патологическим вруном.

"Он очень слабый мужчина, он очень боится ответственности. Так вот, я его пожалею и избавлю от нее", - написала Юлия.

Кроме того, Юлия Рассказала, что Джеджула угрожал "затаскать" ее по судам.

"Уже говорил, что пойдет по судам и дочку будет забирать. За семь месяцев, не беспокоившись о ее здоровье, потом будет включать папу, чисто для Инста. Посмотрим, как низко еще может упасть", - отметила Леус.

Кроме того, жена Джеджулы рассказала, что хочет развестись. Шоумен не отдал свидетельство о браке, но после Нового Года пообещал, что оба встретятся и подадут на развод.

"Санту таскал по судам. Теперь еще и ты новая жертва", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Андрей Джеджула ранее был женат на бывшей участнице группы "ВИА Гра" Санте Димопулос. Пара также разошлась со скандалом.

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