Популярна співачка Тіна Кароль з'явилася в компанії відомої телеведучої Каті Осадчої
Українська співачка і телеведуча виглядали щасливими, позуючи на сніговій вулиці, повідомляє Politeka.net. Відповідний знімок був оприлюднений у фан-сторінці артистки.
Варто відзначити, що користувачі мережі згадали кадр, зроблений чотири роки тому в рамках передачі "Світське життя". Тоді Осадча приїхала в заміський будинок артистки і привітала Тіну з днем народження.
Відомо, що зірка святкує свій день 25 січня.
На фото Кароль одягла пальто і довгу сукню в горошок. На голові у неї була корона. Здавалося, артистка була без макіяжу.
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"Накидайте багато лайків цим красуням ❤️", - написали автори поста.
За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Які ви яскраві, дівчатка! Нехай вам супроводжує удача і переслідує успіх! Жіночого теплого, затишного, іноді домашнього - щастя!", "А де ви взяли сніг?", "Тіночко, Катюша! З Новим Роком, З Новим щастям! Всіх Вам благ! Нехай цей рік буде для Вас, рідних і друзів найвдалішим, плідним і найкращим!🌲 🌹 💋 ",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що в мережі стали обговорювати можливий роман Тіни Кароль з актором Олександром Поповим.
Відео, зроблене за лаштунками фіналу "Танців з зірками", було опубліковано в Instagram.
Тіна мило поправляла костюм напарника, поцілувавши його в щічку, а також були і легкие обійми під час фотосесії
"Тиша у фіналі 🤧 💔 💔 💔 #тиша #тінакароль # александрпопов", - підписані кадри.
Користувачі мережі відразу стали обговорювати відносини артистів в романтичному ключі.
Нагадавши, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.