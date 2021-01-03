Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе 6 років тому
На фото Горова позує в купальнику і жовтій бейсболці. Дівчина стояла перед дзеркалом, хвалячись витонченою фігурою. Наташка знімала себе на телефон, стиснувши руку в кулак. Як можна зрозуміти, кадр був зроблений 6 років тому, коли Наташі було років 15. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"О, чорт візьми, подивися на її п'яту точку", - написала зірка під фото.
"Нічого собі", - написала Надя Дорофєєва під фото.
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"Моя ти лялечка, чорт візьми", - написала мама під фото.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"Вау", "Сама в шоці", "Ну так, терпіння і праця".
Повідомлялося, що грайлива дочка Потапа перевершила Дорофєєву, влаштувавши дорослі танці в міні-спідниці.
"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.
"Що за..«.» - йдеться на іншій фотографії.
На ній Горова позує спиною на камеру, хвалячись своєю курточкою.
Нагадаємо, фігуриста дочка Потапа в тісному ТОПі показала на камеру все і відразу
А ще Politeka писала, що фігуристи екс-дружина і дочка Потапа посвітили розпареними тілами в купальниках
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа в одному купальнику зігнулася заради пікантного кадру