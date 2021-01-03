Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе 6 років тому

На фото Горова позує в купальнику і жовтій бейсболці. Дівчина стояла перед дзеркалом, хвалячись витонченою фігурою. Наташка знімала себе на телефон, стиснувши руку в кулак. Як можна зрозуміти, кадр був зроблений 6 років тому, коли Наташі було років 15. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"О, чорт візьми, подивися на її п'яту точку", - написала зірка під фото.

"Нічого собі", - написала Надя Дорофєєва під фото.

"Моя ти лялечка, чорт візьми", - написала мама під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Вау", "Сама в шоці", "Ну так, терпіння і праця".

Повідомлялося, що грайлива дочка Потапа перевершила Дорофєєву, влаштувавши дорослі танці в міні-спідниці.

"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.

"Що за..«.» - йдеться на іншій фотографії.

На ній Горова позує спиною на камеру, хвалячись своєю курточкою.

Нагадаємо, фігуриста дочка Потапа в тісному ТОПі показала на камеру все і відразу

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