Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя 6 лет назад

На фото Горовая позирует в купальнике и желтой бейсболке. Девушка стояла перед зеркалом, хвастаясь точеной фигурой. Наташка снимала себя на телефон, сжав руку в кулак. Как можно понять, кадр был сделан 6 лет назад, когда Наташе было лет 15. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О, черт возьми, посмотри на ее пятую точку", - написала звезда под фото.

"Ничего себе", - написала Надя Дорофеева под фото.

"Моя ты куколка, черт возьми", - написала мама под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Вау", "Сама в шоке", "Ну так, терпение и труд".

Сообщалось, что игривая дочь Потапа превзошла Дорофееву, устроив взрослые танцы в мини-юбке.

«Лучший день в моей жизни!» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике красотка, в стиле Нади Дорофеевой, эффектно двигается под музыку, демонстрируя невероятные формы во всей красе.

«Что за….» - говорится на другой фотографии.

На ней Горовая позирует спиной на камеру, хвастаясь своей курточкой.

Напомним, фигуристая дочь Потапа в тесном топе показала на камеру все и сразу

А еще Politeka писала, что фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа в одном купальнике изогнулась ради пикантного кадра



