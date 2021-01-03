Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя 6 лет назад
На фото Горовая позирует в купальнике и желтой бейсболке. Девушка стояла перед зеркалом, хвастаясь точеной фигурой. Наташка снимала себя на телефон, сжав руку в кулак. Как можно понять, кадр был сделан 6 лет назад, когда Наташе было лет 15. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"О, черт возьми, посмотри на ее пятую точку", - написала звезда под фото.
"Ничего себе", - написала Надя Дорофеева под фото.
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"Моя ты куколка, черт возьми", - написала мама под фото.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Вау", "Сама в шоке", "Ну так, терпение и труд".
Сообщалось, что игривая дочь Потапа превзошла Дорофееву, устроив взрослые танцы в мини-юбке.
«Лучший день в моей жизни!» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном ролике красотка, в стиле Нади Дорофеевой, эффектно двигается под музыку, демонстрируя невероятные формы во всей красе.
«Что за….» - говорится на другой фотографии.
На ней Горовая позирует спиной на камеру, хвастаясь своей курточкой.
Напомним, фигуристая дочь Потапа в тесном топе показала на камеру все и сразу
А еще Politeka писала, что фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа в одном купальнике изогнулась ради пикантного кадра