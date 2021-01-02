Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач знає, як потрібно дивувати українців

Свіже фото з'явилося в мікроблозі Квартал 95 в Instagram.

Цього разу Юрій Ткач з'явився перед шанувальниками в серйозному образі.

Для тематичного знімка Юрій Ткач надів чорний костюм з білою сорочкою, а в руках тримав піалку з традиційним новорічним салатом.

"Отже, сьогодні 2 січня. Як Ваші перші дні Нового року? Вже всі салати доїли, родичів відвідали?",- йдеться у підписі до фотографії.

Новий образ Юрія Ткача припав до душі шанувальникам і вони завалили його схвальними коментарями. Деякі користувачі розповіли, як зустріли 2021 рік.

Але були й такі, які стали переживати за здоров'я Ткача.

"Їли, спали, їли, дивилися квартал, їли,дивилися фільми", "якраз саме їм", "не знаю, як і чого очікувати, як на підводному човні", "ще на кілька днів вистачить салатів))) підлогу балкона зайнято каструльками, тарілочками", "Юрчик, пора б на ананаси вже перейти", "Сонечко, ви дуже талановиті, стежте за вагою, потім відгукнеться", "Походу у нас Новий рік ще не закінчився", "ти по життю голодний", "ще ні, чекаємо Ткача, щоб доїв", "красунчик", - написали вони в коментарях.

До цього ми розповідали, як Юрій Ткач повеселив мережу новою витівкою.

Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста.

Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.