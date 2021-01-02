Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач знает, как нужно удивлять украинцев

Свежее фото появилось в микроблоге Квартал 95 в Instagram.

На этот раз Юрий Ткач появился перед поклонниками в серьезном образе.

Для тематического снимка Юрий Ткач надел черный костюм с белой рубашкой, а в руках держал пиалку с традиционным новогодним салатом.

"Итак, сегодня 2 января. Как ваши первые дни Нового года? Уже все салаты доели, родственников навестили?", - говорится в подписи к фотографии.

Новый образ Юрия Ткача пришелся по душе поклонникам и они завалили его лестными комментариями. Некоторые пользователи рассказали, как встретили 2021 год.

Но были и такие, которые стали переживать за здоровье Ткача.

"Ели, спали, ели, смотрели квартал, ели,смотрели фильмы", "Как раз именно кушаю", "Не знаю, как и чего ожидать, как на подводной лодке", "Ещё на несколько деньков хватит салатов))) пол балкона занято кастрюльками, тарелочками", "Юрчик, пора бы на ананасы уже перейти", "Солнышко, вы очень талантливы, следите за весом, потом аукнется", "Походу у нас новый год ещё не закончился", "Ты по жизни голодны", "Еще нет, ждем Ткача, чтобы доел", "Красавчик", - написали они в комментариях.

До этого мы рассказывали, как Юрий Ткач повеселил сеть новой выходкой.

Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста.

Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.