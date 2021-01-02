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У другий день нового року стало відомо, що від останній ковід померла оперна співачка Олександра Тарасова. Також вона була відомим волонтером.

Трагічну звістку повідомили її близькі та друзі на сторінках у соцмережах, передає Politeka.net.

"Печаль, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтерка Олександра Тарасова", – написавши на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Лілія Блохіна. Вона закликала всіх небайдужих людей фінансово допомогти рідним загиблої.

"Жахлива новина... Світ втратив чудову людину. Я знав Олександру Тарасову років 6, ще з часів її роботи в Мінсоці. Вона завжди щиро жила проблемами ветеранів АТО. Робила все, що могла, і заради героїв часто йшла проти системи, проти більшості. Щиро підтримувала наші волонтерські ініціативи, вболівала за хлопців, завжди раділа їхнім успіхам... Дуже сумно", - додав її знайомий Станіслав Кушнарьов.

"Сьогодні не стало нашої сестри-волонтера, дуже позитивної і класної людини. 21 (2021 рік. - Ред. – не вступив у свої права повністю і 20 продовжує і далі забирати", – розповівши Михайло Макарук.

У мережі почали висловлювати скорботу за загиблою.

"Скільки безнадійних випадків вона розібрала і дала не тільки надію, а й рішення. Її більше немає з нами. Немає слів, щоб описувати... І, так, в це неможливо повірити. У Саші залишилися зовсім не Дорослі діти", - написала в мережі Анна Назарко.

За даними ЗМІ, Олександра Тарасова раніше працювала начальником управління у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Міністерстві соціальної політики.

Крім цього, вона була Головою правління благодійних фондів" Крила Фенікса "і"Повернись живим".

Без мами залишилися двоє дітей, яких Тарасова виховувала одна.

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